I Passi, la proposta di Patto Civico: "Una passerella pedonale con ascensore"

Una passerella pedonale sopra la ferrovia, munita di ascensore e che sia dotata di un sistema 'shuttle' che permetta anche il passaggio rapido di una barella nei casi di emergenza che richiedono l’intervento di un ambulanza. E' la proposta della lista Patto Civico e del suo candidato a sindaco Antonio Veronese per porre una soluzione all'isolamento del quartiere dei Passi, tagliato fuori dal passaggio a livello. Nei giorni scorsi i cittadini avevano effettiato anche una manifestazione di protesta in seguito alla chiusura per manutenzione del passaggio a livello di via XXIV Maggio, una interruzione alla viabilità che ha riportato al centro dell'attenzione la condizione del quartiere.



"Non è possibile che un quartiere di oltre duemila persone sia ad oggi relegato ad una condizione di 'isola' non comunicante in maniera continuativa con il resto della città - sottolinea Antonio Veronese - le questioni sono due: c'è un danno generalizzato per la qualità di vita dei residenti e ci sono criticità dovute all'impossibilità di raggiungere la zona tempestivamente da parte di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia in caso di emergenze. Se nel lungo termine intravediamo come soluzione la costruzione di un vero sottopasso carrabile, conoscendo i tempi della realizzazione di opere pubbliche, non possiamo pensare di lasciare il quartiere completamente isolato ancora per molti anni".



"Ci siamo personalmente recati dal presidente del comitato di quartiere Fabozzi per esporre la nostra proposta (la passerella pedonale appunto, ndr) - afferma ancora il candidato a sindaco di Patto Civico - la passerella rappresenterebbe un investimento molto leggero e molto veloce da realizzare a confronto con i costi titanici e i lunghi tempi di realizzazione di un sottopasso e offrirebbe ai residenti una prima parziale soluzione ad una situazione non più tollerabile".



La situazione del quartiere era stata anche affrontata giovedì scorso in Consiglio Comunale, con lo stesso assessore Andrea Serfogli che aveva illustrato le soluzioni possibili per risolvere la problematica.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !