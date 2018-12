Proroga di 15 anni alle concessioni balneari, il Sib: "Si torna ad investire"

"La proroga di 15 anni per le concessioni balneari è un risultato straordinario". E' questo il giudizio di Fabrizio Fontani del Sib Confcommercio Pisa al provvedimento del Governo inserito nel maxiemendamento della legge di bilancio: "Siamo rimasti sospesi per nove anni in un clima di grande incertezza, tra molte promesse e nessun risultato, questa proroga è un fatto concreto e risultato indiscutibilmente positivo".

"Ci sarà adesso tutto il tempo per far comprendere le nostre ragioni e proseguire la battaglia per ottenere l'esclusione dei 30mila balneari dalla direttiva Bolkestein - prosegue Fontani - nel frattempo, grazie a questi 15 anni, possiamo tornare ad investire e a occuparci del nostro lavoro, componente essenziale del turismo nazionale tipicamente made in Italy".

"Il Governo ha mostrato sensibilità e attenzione alle nostre ragioni - conclude Fontani - 'in particolare i ministri Centinaio e Salvini. Abbiamo fiducia che anche altre battaglie della nostra categoria, come la riduzione dell'Iva al 10%, potranno trovare in futuro un esito altrettanto positivo".