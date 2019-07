Casa: prorogata la scadenza del bando contributo affitto 2019

L’Ufficio Politiche dalla Casa del Comune di Pisa comunica che è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo affitti per l’anno 2019. Il nuovo termine di scadenza del bando è stato fissato per venerdì 26 luglio compreso. Gli interessati potranno presentare i moduli di domanda, secondo le modalità previste dal bando.

Si ricorda che gli interessati potranno trovare copia del bando e del modello di domanda sul sito internet del Comune; presso il front office dell'Ufficio Politiche della Casa il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00; presso l'U.R.P. del Comune nell'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

I modelli di domanda saranno disponibili anche negli uffici decentrati di Marina di Pisa, del Cep, di Putignano, di San Giusto e di Don Bosco e nelle varie sedi dei Sindacati degli Inquilini.

Le domande, compilate unicamente sui moduli predisposti e scaricabili sul sito del Comune, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

consegna presso l’U.R.P., presso le sedi decentrate sopra indicate e presso l'ufficio politiche della casa nell'orario di apertura al pubblico;

invio mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio politiche della casa del Comune di Pisa (via Fermi n. 4); in questo caso, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;

mediante posta certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it;

on-line, accedendo al servizio presente nella pagina servizi.comune.pisa.it.