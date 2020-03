Coronavirus: la Fondazione Pisa proroga il termine per la presentazione dei progetti

La Fondazione Pisa, in considerazione delle limitazioni delle attività indotte dall’emergenza Coronavirus, ha deciso di prorogare al 30 aprile 2020 i termini per la presentazione delle proposte di progetto nei settori Volontariato, Filantropia e Beneficenza e Beni Culturali. Per le medesime ragioni ha previsto che le suddette proposte di progetto possano essere trasmesse anche via Pec (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo fondazionepisa@legalmail.it. Resta invariato il termine per la presentazione delle richieste di sostegno istituzionale.

