Protesta all'aeroporto contro Erdogan: bloccato il check-in di Turkish Airlines

Un gruppo di manifestanti ha presidiato e bloccato ieri, 25 ottobre, all'aeroporto di Pisa, i check-in dell’unico volo della Turkish Airlines della giornata diretto a Istanbul. Motivo dell'azione, eseguita dal movimento 'RiseUp4Rojava Toscana', era protestare contro la politica aggressiva della Turchia governata da Erdogan. "La volontà è di fare di tutto affinchè finisca il tentativo di eliminare la grande esperienza di democrazia reale e di libertà per le donne che i popoli della Siria del Nord stanno costruendo dopo aver sconfitto l’Isis".

I cartelli mostrati quindi chiedevano "la fine dei bombardamenti - spiega il gruppo di manifestanti - e la collusione tra Erdogan e i jihadisti". C'è stata tensione, per i "ripetuti tentativi di far passare con sotterfugi i clienti in altre postazioni. Nemmeno i tentativi di responsabili e addetti aeroportuali di interrompere con la forza la protesta sono valsi a qualcosa. Intorno alle 13 è stato comunicato che il volo diretto ad Istanbul sarebbe stato cancellato".

"Abbiamo dimostrato - conclude RiseUp4Rojava Toscana - che è possibile fare qualcosa, come in tanti altri aeroporti italiani è stato fatto. La solidarietà attiva continua e noi invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione che si terrà il 1 novembre a Roma".