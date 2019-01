Pontedera: protesta degli animalisti al Circo Millennium

Sarà ancora protesta degli animalisti il prossimo 6 gennaio al Circo Millennium, attendato a Pontedera. Già lo scorso 23 dicembre infatti l'iniziativa promossa dalla blogger Carmen Luciano di 'Think Green - Live Vegan - Love Animals' aveva radunato alcuni attivisti fuori dai cancelli della struttura, per "sensibilizzare il pubblico e i cittadini portandoli alla riflessione su quanto sia immorale e non etico assistere a spettacoli dove gli animali sono costretti ad esibirsi". Erano presenti anche Luca Zappolini e Susanna Guidi, due rappresentanti di Pontedera 5 Stelle, e l'associazione Animalisti Italiani sez. Lucca con la portavoce Claudia Corsini.

Le motivazioni si ripetono anche per la nuova mobilitazione, aperta a tutti gli interessati e lanciata dalle ore 14.30 alle 19 in Piazza del Mercato. Parteciperanno anche Lav Pontedera e Animalisti Italiani Onlus. "Distribuiremo materiale imformativo sulla realtà nascosta dietro la doma e la detenzione delle altre specie - si legge nel lancio dell'evento - spiegheremo ai presenti il perché non sia etico, né civile e né morale, assistere a spettacoli dove gli animali sono protagonisti non consenzienti".