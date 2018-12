Detenuti bruciano indumenti e lenzuola: sommossa sedata in carcere

"La carenza di personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Pisa è ormai un fatto tristemente noto - denuncia Caruso - si fa fatica in una struttura tanto fatiscente a fare i controlli dovuti e ad adeguare la tecnologia. Sventiamo tantissimi episodi simili, salvando la vita di tanta gente disperata. Questo (il suicidio del detenuto la sera dell'11 dicembre, ndr) è uno di quei casi in cui non ci siamo riusciti, pure impegnando le risorse umane al massimo. Come sindacato da tempo interessiamo l'opinione pubblica e le autorità sui rischi congeniti di un carcere tanto vecchio, dove la pena assume un carattere estremamente afflittivo". "Serve una struttura leggera, con ampi spazi dove poter organizzare delle attività per i detenuti. Serve una struttura che permetta al personale di polizia penitenziaria di svolgere i propri compiti con dignità - prosegue Caruso - altrimenti dovremo abituarci a vedere simili tristi notizie ed allora il fallimento sarà di tutti coloro che potevano intervenire, ma hanno preferito limitarsi a prendere atto di una situazione drammatica e fuori dalle prescrizioni dell'ordinamento penitenziario. Più personale e più risorse, più spazi e più attività per evitare altre tragedie".