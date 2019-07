Moschea, la comunità islamica scende in piazza: sit in sotto il Comune

Un sit in piazza XX Settembre "per difendere il diritto di costruire un luogo di culto idoneo". E' quello organizzato dalla comunità islamica di Pisa per sabato 13 luglio. L'appuntamento, a cui è invitata tutta la cittadinanza, è fissato per le 18.30 sotto la sede del Comune. Un diritto, quello ad avere un adeguato luogo di preghiera, che secondo la comunità di fedeli "l’attuale amministrazione comunale sta cercando di impedire, calpestando un diritto garantito dalla nostra Costituzione Italiana".

La vicenda è quella che riguarda la costruzione della moschea a Porta a Lucca, da tempo al centro di una lunga e complessa procedura burocratica, terminata, almeno per il momento, il 13 giugno scorso con il diniego, da parte del Comune, del permesso a costruire richiesto dalla comunità islamica a maggio 2016. Una decisione presa dopo che la Soprintendenza ha annullato in autotutela, "per un errore materiale", il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica, dato con alcune prescrizioni il 7 maggio scorso.

La questione non sembra tuttavia finita qui, con l'imam di Pisa Mohammad Khalil, che ha già annunciato di ricorrere alle vie legali. "Il nostro avvocato - afferma Khalil - sta lavorando per agire legalmente contro questa che ci sembra un'ingiustizia". Intanto il Comune ha inserito l'area su cui era prevista la costruzione del luogo di culto nella cosiddetta 'variante stadio', con l'ipotesi di realizzare in via del Brennero un parcheggio pubblico.