Complesso Marchesi 'a pezzi': protesta degli studenti

"Non è più un luogo per studiare o lavorare". Gli studenti del Complesso Marchesi, dopo essere tornati a denunciare le condizioni in cui versa la struttura, hanno deciso stamani 16 novembre di protestare fuori dalla scuola, manifestando il loro disappunto per una situazione che non trova soluzione da tempo.

E' partito poi un corteo per le vie del centro cittadino, il cui percorso si è infine concluso con un'assemblea di fronte a Palazzo Gambacorti. La mobilitazione di oggi, per chiedere scuole funzionali e sicure, è il preludio di una prossima manifestazione: il Collettivo Autonomo Studenti Pisani ha infatti annunciato una nuova azione prevista per giovedì 21 novembre, con ritrovo in Piazza Guerrazzi alle ore 9.

Foto Facebook Collettivo Autonomo Studenti Pisani

