Lavoro, protesta a Tirrenia contro i voucher: "Non c'è turismo senza tutele"

Un gazebo in mezzo alla spiaggia e anche un giro in mare sul pattino, per dire che "non c'è turismo senza tutele". La Filcams Cgil di Pisa ha lanciato oggi al Bagno degli Americani di Tirrenia la campagna informativa sulle tutele a cui devono poter avere accesso i lavoratori del settore del turismo, anche quindi per dire no al ritorno del voucher previsti dal Governo.

Al gazebo e lungo la spiaggia si sono distribuiti materiale informativo, rispondendo alle domande degli interessati circa i diritti di precedenza, il controllo delle buste paga, la regolarità contributiva e le esperienze lavorative, le domande per la Naspi, i calcoli per la pensione. L'iniziativa si ripeterà sempre a Tirrenia anche domani 31 luglio e dopo domani 1 agosto, mentre l’ultima settimana del mese prossimo avrà luogo nelle spiagge di Massa, Lucca e Grosseto, a Pistoia, a Livorno ed Isola d'Elba.

“Assenza di contratto individuale, periodo di prova illimitato, retribuzioni mai corrisposte, contributi mai versati, violazione delle norme sulla sicurezza, niente riposo giornaliero: il turismo anche in Toscana va a gonfie vele ma i lavoratori stagionali spesso non se la passano tanto bene, per questo vogliamo dar loro voce e riteniamo necessari investimenti e politiche serie e risolutive" ha detto Cinzia Bernardini, segretaria della Filcams Cgil Toscana, che stamani era in spiaggia al presidio a Tirrenia.

"Con questa iniziativa - ha aggiunto Caterina Ballanti, segretaria generale Filcams Cgil Pisa - vogliamo in primo luogo rivolgerci ai lavoratori stagionali e creare con loro un ponte di comunicazione per farli uscire dall'isolamento al quale sono spesso costretti e renderli consapevoli dei loro diritti fornendo le informazioni necessarie per il loro percorso lavorativo dall’inizio alla fine della stagione turistica. A livello territoriale è necessario fare sistema con le associazioni datoriali e i livelli istituzionali, gli organismi di controllo ispettivi per cercare di arginare le distorsioni del comparto".

"Purtroppo - conclude Bernardini - le scelte dell'attuale governo non vanno nella direzione da noi auspicata, con la volontà di reintrodurre i voucher che significa aumentare la precarietà e nascondere il lavoro nero". Per il sindacato "il ricorso ai voucher nel turismo avrebbe infatti come effetto la produzione di nuove forme di irregolarità e di precarizzazione dei rapporti di lavoro in un mercato già fortemente condizionato dalla stagionalità".

Ne sono convinti i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che il 1° agosto dalle 9 alle 13 saranno in presidio davanti la sede del Parlamento in Piazza Montecitorio a Roma per protestare contro la reintroduzione dei buoni lavoro nel comparto turistico, misura prevista negli emendamenti al Decreto Dignità in discussione alla Camera dei Deputati.