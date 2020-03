Covid-19, lavoratori Geofor in protesta: "Mancano mascherine e guanti"

Tutti nel piazzale davanti al magazzino di Navacchio. Lavoratori Geofor sul piede di guerra questa mattina, 19 marzo: in tempi di emergenza da Coronavirus reclamano la mancanza dei dispositivi per poter lavorare in sicurezza. "Abbiamo timbrato regolarmente, ma non essendoci le condizioni minime per svolgere il servizio non siamo usciti - spiega Davide Banti dei Cobas - chiediamo mascherine e guanti monouso, oltre al disinfettante per i veicoli. Al cambio di operatore è necessario che il mezzo sia igienizzato. L'azienda ha portato poco fa alcune mascherine ma non sono a norma e inoltre non sono probabilmente sufficienti per tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un periodo di emergenza come quello che stiamo passando la spazzatura è particolarmente pericolosa. "I lavoratori tolgono i rifiuti non solo dei singoli cittadini (che possono essere positivi al Covid-19, ndr) ma anche degli ospedali, se c'è un sacco infetto anche il veicolo si infetta - proseguono dal sindacato Cobas - chiediamo maggiore protezione per questi operatori che tengono pulite le città. Certo la sanità è al primo posto, ma anche questo settore è esposto e importante e deve essere fornito di tutte le tutele necessarie alla protezione dei lavoratori che hanno paura per se stessi e per le loro famiglie".