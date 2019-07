Sfilano in centro i mezzi Avr, protesta dei lavoratori: "Ritardi nei pagamenti, intervenga il Comune"

Singolare protesta stamani, 18 luglio, dei lavoratori Avr dopo l'assemblea che si è svolta dalle 5 alle 7 alla sede di Ospedaletto, con il sindacato Cobas. Finito il confronto i dipendenti hanno sfilato con i mezzi di pulizia sui lungarni, attraversando la città e passando sotto il Comune, prima di raggiungere i propri posti di servizio.

"Il problema che ha suscitato la necessità di questa mobilitazione - spiega il sindacato - è il mancato pagamento, al momento, della mensilità del mese di giugno più la quattordicesima, che da accordi assunti dall'azienda con i lavoratori dovrebbe essere pagata entro il dieci di ogni mese. Ripetutamente sono stati rilevati dai lavoratori disservizi rispetto ai pagamenti, non solo degli stipendi, ma anche del Tfr e delle cessioni del quinto richieste da alcuni lavoratori, mai ricevute. La situazione di questo mese è così arrivata al culmine: i continui rinvii creano enormi problemi a chi ha da pagare bollette, fatture, mutui in scadenza, creando un disagio insostenibile per i lavoratori".

Le criticità però sono maggiori, affermano i Cobas: "Le mancanze sempre più frequenti da parte di Avr vengono scaricate sui lavoratori, che effettuano il servizio spesso in condizioni non accettabili, per i ritardi nelle retribuzioni e per la inadeguatezza dei mezzi, del vestiario e delle attrezzature di lavoro e per la sicurezza: occorre un intervento da parte del committente, il Comune, che richiami ai suoi doveri l'azienda e non attribuisca ai lavoratori stessi la responsabilità di un servizio di pulizia che non può essere effettuato adeguatamente".

"Come Rsu - aggiunge il sindacato - chiediamo che vengano immediatamente pagati gli stipendi di giugno e le quattordicesime, e che siano effettuati regolarmente i versamenti del Tfr presso il Fondo Tesoreria dell'Inps e le regolari cessioni dei quinti degli stipendi dei lavoratori interessati. Sollecitiamo inoltre con forza che siano rispettate le condizioni di lavoro e l'adeguamento da parte di Avr dei mezzi e dei dispositivi di abbigliamento e di protezione che abbiamo elencato".