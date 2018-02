Protesta migranti nel centro di accoglienza di Ponsacco, il sindaco: "Lavoriamo per svuotare la struttura"

Un plauso alle forze dell'ordine e una carrellata di esempi positivi di integrazione nella comunità. Interviene il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi sulle proteste che si sono consumate l'altro giorno all'ex Brichotel, nella zona artigianale della città del mobile, divenuto un centro di accoglienza per migranti. Un'agitazione contro i ritardi per ottenere la documentazione per lo status di rifugiato politico che si è conclusa con l'intervento dei Carabinieri e l'arresto di tre stranieri, con l'accusa di sequestro di persona per aver trattenuto un collaboratore della cooperativa che gestisce il centro.

"Chi sbaglia è giusto che paghi e le azioni commesse dai tre profughi del Brichotel non possono essere tollerate. Voglio quindi ringraziare le nostre forze dell’ordine e il Comando dei Carabinieri di Ponsacco per essere prontamente intervenuti e aver ristabilito in poco tempo l’ordine all’interno della struttura" esordisce il primo cittadino che ripercorre anche la posizione dell'amministrazione comunale sul centro di accoglienza all'ex hotel ponsacchino.

"Siamo sempre stati contrari alla decisione della Prefettura di aprire nel nostro territorio un centro di accoglienza che vedesse una tale concentrazione di richiedenti asilo tutti nello stesso immobile - sottolinea il sindaco Brogi - come già spiegato più volte, siamo favorevoli all’accoglienza, purché sia diffusa e avvenga per piccoli nuclei. Questo tipo di gestione infatti non ha mai sollevato tensioni sociali e favorisce l’integrazione. Per queste ragioni fin dall’inizio abbiamo lavorato e fatto pressioni affinché il Brichotel venisse progressivamente svuotato ed oggi alcuni risultati sono stati ottenuti, dato che i richiedenti asilo presenti al Brico sono passati da 47 a circa la metà. Continueremo, nei limiti delle nostre possibilità, dato che come è noto la struttura è privata ed è gestita per conto della Prefettura, a lavorare in questa direzione affinché il Brico possa essere definitivamente svuotato".

Poi Brogi tiene ad evidenziare che l'immigrazione non porta solo episodi negativi, ma ci sono anche esempi positivi. "A far notizia sono sempre gli episodi negativi che inducono a fare di tutta l’erba un fascio, mentre troppo spesso si tacciono le belle esperienze che raccontano un’altra faccia del fenomeno migratorio - spiega il sindaco - sono tanti i profughi che a Ponsacco collaborano a progetti di volontariato, inclusi molti ospiti del Brico, che si sono resi disponibili fin dall’inizio a fare piccoli lavoretti che potessero essere utili anche alla nostra comunità. Vi potrei raccontare la storia di Adonus e Friday impegnati alla San Vincenzo de Paoli, che aiutano a caricare, scaricare e smistare i panni che lì arrivano. Altri sette fanno ora parte della nostra protezione civile e Moussa, dopo aver superato due corsi, guida ora l’ambulanza. Altri tre, Bamie, Solomon e Ibrahima si recano settimanalmente alla Caritas per prestare servizio alla mensa sociale. Mentre 18 sono stati i ragazzi, sempre del Brichotel, che hanno partecipato a iniziative di 'Puliamo il Mondo' e armati di sacchini hanno pulito tutto il nostro territorio".

"Questi sono soltanto alcuni episodi che raccontano un’altra storia dell’accoglienza e che troppo spesso passano in secondo piano…perché si sa che le brutte notizie guadagnano sempre la prima pagina. Se poi coinvolti sono gli immigrati allora la notizia assume ancora più enfasi perché ciò innesca anche la polemica politica da parte di chi ha interesse solo ad alimentare un clima di odio e intolleranza, senza offrire soluzioni concrete - conclude il primo cittadino - noi preferiamo ancora stare dalla parte dei costruttori di ponti, ribadendo il principio valido per tutti che chi non rispetta la legge deve pagare".