Ponsacco, protesta nel centro di accoglienza: sequestrano un uomo per ottenere lo status di rifugiato

Sono stati arrestati a Ponsacco ieri pomeriggio, lunedì 5 febbraio, dai Carabinieri, tre cittadini extracomunitari per sequestro di persona e violenza privata in concorso. I tre stranieri, un 20enne proveniente dalla Guinea-Bissau, un coetaneo del Mali e un 27enne della Costa d'Avorio, ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo collocato nella struttura dell’ex Brichotel, avevano infatti dato vita ad una protesta, insieme ad altri immigrati, nei confronti della cooperativa che gestisce il centro, per i ritardi nel rilascio della documentazione inerente lo stato di rifugiato politico.



I tre, però, oltre alla protesta, hanno trattenuto, all’interno del Brichotel, un italiano di 41 anni, collaboratore della cooperativa che ha in carico la struttura, minacciando di non rilasciarlo finché non fossero stati forniti loro i documenti richiesti. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno così condotto i tre stranieri in caserma, permettendo al loro 'ostaggio' di tornare libero. I tre, trattenuti in camera di sicurezza, verranno giudicati stamattina a Pisa con rito direttissimo.