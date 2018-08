Migranti in protesta nel centro della Tinaia: "Pessime condizioni igienico-sanitarie"

Protesta nella giornata di oggi, giovedì 23 agosto, da parte dei migranti ospiti nel centro di accoglienza della Tinaia a Cascina. Gli stranieri, in tutto una quindicina, si sono barricati all'interno impedendo agli operatori di entrare e lamentando "un pessimo stato delle condizioni igienico-sanitarie della struttura".

Si è svolto così un sopralluogo da parte degli ispettori dell'Asl al quale ha partecipato anche il sindaco Susanna Ceccardi. In corso una riunione in Prefettura alla quale è presente anche lo stesso primo cittadino cascinese, che da tempo chiede la chiusura della struttura viste le precarie condizioni in cui versa.