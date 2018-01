Passaggio a livello de I Passi chiuso, i residenti: "Sottopasso subito!"

Protesta questa mattina, dalle ore 11 del 23 gennaio, per i residenti del quartiere I Passi, manifestazione del comitato di quartiere per i disagi derivanti dai lavori di manutenzione al passaggio a livello di via XXIV Maggio, cantiere che si protrarrà fino al 24 gennaio. La richiesta all'amministrazione è quella di realizzare al più presto un sottopasso per evitare code e collegare meglio il quartiere con il resto della città.

La doglianza degli abitanti è quella di essere in pratica bloccati, in quanto la strada tagliata dalla ferrovia è l'unica via di comunicazione con il centro. E' prevista una viabilità alternativa per auto e mezzi di trasporto pubblico, tuttavia gli attivisti del comitato affermano che inizialmente non c'è stata una tempestiva comunicazione dell'intervento da parte del Comune, così come non era programmato il passaggio pedonale, poi consentito dopo un'interlocuzione fra cittadini e Comune. Operativa anche la navetta che collega il punto di chiusura del passaggio al livello con la fermata del bus del quartiere, distante circa 400 metri.

A sostenere la manifestazione c'è la coalizione di sinistra Diritti in Comune: "Giovedì - scrive il consigliere comunale Auletta - porteremo la discussione in Consiglio Comunale con un questione time sull'argomento, firmataria la capogruppo Ghezzani".