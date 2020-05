Protesta per la riapertura del mercato di via Paparelli

Manifestazione dei commercianti ambulanti stamani, 9 maggio, in via Paparelli, per chiedere la riapertura del mercato. A sostenere l'iniziativa è il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha partecipato alla protesta: "Gli ambulanti chiedono solo di riaprire e di poter tornare a lavorare in sicurezza. A Pisa il mercato si svolge due volte a settimana nel parcheggio scambiatore di via Paparelli - ha scritto il sindaco su Facebook - uno spazio molto grande dove ci si può allargare e far rispettare le norme sul distanziamento sociale".

"Questi commercianti - ha proseguito - fanno parte del popolo delle Partite Iva, guadagnano solo se possono svolgere la propria attività. Molti di loro non hanno ricevuto neanche i 600 euro per le lungaggini burocratiche ormai note; chiediamo quindi, insieme a loro, a Governo e Regione di consentire la riapertura dei mercati all'aperto". "Qui saremmo pronti da subito - conclude - così come avevamo fatto per il settore agroalimentare e il florovivaismo. A Pisa abbiamo deciso di dare agli ambulanti un altro piccolo segnale, esentandoli dal pagamento del suolo pubblico per tutto il 2020".