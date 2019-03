Sant'Ermete, è ancora protesta: bloccato il cavalcavia

Prosegue lo stato di agitazione nel quartiere di Sant'Ermete dove gli abitanti chiedono di risolvere alcune problematiche, dalla situazione delle case popolari alla messa in sicurezza del cavalcavia. E proprio sul tanto discusso cavalcavia è stata effettuata nel pomeriggio di ieri, martedì 19 marzo, la protesta degli abitanti che hanno bloccato per un'ora il passaggio lungo la via Emilia.

E i cittadini, che hanno chiesto da tempo un incontro al Comune e all'Apes, sono decisi a proseguire la mobilitazione. "Lo stato di agitazione non si ferma e va avanti, oltre 500 i volantini dati agli automobilisti in coda, anche i commercianti del quartiere iniziano ad appoggiare e partecipare e settimana prossima saremo nuovamente sul cavalcavia. Ci saremo fino a quando Comune, Apes, Società della Salute e prefetto non daranno risposte agli abitanti di Sant'Ermete" affermano.

La scorsa settimana gli attivisti avevano inviato una lettera alle istituzioni per lanciare lo stato di agitazione e chiedere risposte.