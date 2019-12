Studenti del liceo artistico in protesta: striscione, corteo e fumogeni

Gli studenti del licelo artistico Russoli hanno protestato stamani, 20 dicembre, sull'onda delle mobilitazioni del mese scorso legate alle cattive condizioni in cui versano le strutture educative del territorio. Una settimana fa uno studente del distaccamento di Cascina ci aveva inviato un video dove si vedeva piovere all'interno del plesso.

L'azione, con tanto di striscioni e fumogeni, è partita da via S. Frediano in centro a Pisa, per poi spostarsi fino alla sede della Provincia in via Nenni. "La sicurezza - accusano gli studenti su Facebook - non è l'incolumità nei luoghi di studio, ma quella dei poliziotti dentro le scuole, dove l'istanza di controllo viene prima di quella della libertà e l'autonomia per formarsi".