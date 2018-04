Ufficio Casa, la denuncia: "Poco personale e orari ridotti: ritardi nei servizi offerti"

Conferenza stampa questa mattina, 23 aprile, convocata dal Sindacato Generale di Base di fronte all'Ufficio Casa di via Fermi per denunciare la situazione presente nel 'reparto' del Comune di Pisa.

A spiegare le ragioni del sit-in Federico Giusti, rappresentante di Sgb nella Rsu comunale. "I dipendenti meno di dieci anni fa erano 10, oggi sono ridotti a 3 amministrativi a tempo indeterminato di cui uno sta per andare in pensione. Poi abbiamo un contratto a tempo determinato per l'anno in corso e il funzionario - denuncia Giusti - i numeri parlano da soli, questo ufficio è stato volutamente depotenziato e oggi molti dei servizi che dovrebbero essere erogati alla cittadinanza con celerità subiscono inevitabili ritardi".

"Eloquente - prosegue Giusti - l'apertura limitata degli uffici, ridotta del 50%, e il fatto che l'amministrazione comunale non abbia previsto, nel piano delle assunzioni, personale destinato all'Ufficio casa nonostante la rilevanza sociale dei servizi erogati, primi tra tutti le graduatorie per le case popolari, il contributo per l'affitto e l'intervento in commissione prefettizia dei casi, sempre maggiori, di morosità incolpevole, intervento necessario per impedire lo sfratto di famiglie numerose e impossibilitate a pagare canoni di locazione troppo alti rispetto ai redditi".



"Da mesi numerose famiglie attendono risposte per il cambio casa - lamenta ancora Federico Giusti - a tutto ciò bisogna aggiungere la volontà dell'amministrazione di alienare l'immobile di Via Fermi, una ulteriore svendita del tutto incomprensibile se pensiamo che il palazzo ex Telecom di Piazza dei Facchini è stato ammodernato e ristrutturato con i soldi pubblici e, pochi anni dopo, abbandonato per trasferire il personale alla Sesta Porta e così giustificare agli occhi della cittadinanza una operazione immobiliare a dir poco discutibile".

Il Sindacato Generale di Base chiede quindi "l'immediata assunzione di personale, la revisione del piano occupazionale per i prossimi tre anni e di escludere la vendita dell'immobile ripristinando, con adeguati organici, orari di apertura al pubblico per erogare un vero e funzionante servizio alla cittadinanza".