Aeroporto, i Vigili del Fuoco chiedono una nuova sede: "Gravi problemi di sicurezza"

I Vigili del Fuoco di Pisa hanno manifestato questa mattina, 27 febbraio, di fronte al Galilei per chiedere una nuova sede per la loro caserma all'aeroporto. Il presidio è stato organizzato da Cgil, Cisl, Conapo e Usb. "La sede è operativa dal 1982 - scrivono le organizzazioni sindacali - ma mentre in quel periodo faceva fronte ad un traffico di alcune centinaia di migliaia di passeggeri l'anno oggi, la stessa location, deve coprire 5,5 milioni di passeggeri. La struttura nel mentre è stata inglobata e ostacolata da altre costruzioni, con gli automezzi in partenza che finiscono per incrociarsi con i bus e i carrelli che trasportano merci e passeggeri. In un aeroporto un ritardo anche di pochi secondi può costare la vita di uno o più passeggeri o operatori".

Un problema che i sindacati segnalano da tempo "a cui, però, Toscana Aeroporti non ha dato risposta". Anche l’attuale zona di esercitazione assegnata ai Vigili del Fuoco appare "infelice". "Lo Stato - denunciano i sindacati - ha acquistato un simulatore dove sono riprodotti diversi scenari accidentali che potrebbero trovarsi di fronte ai Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso. Ebbene, raggiungere il simulatore è quasi un’impresa".

Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Roberto Lupica, a Pisa per rendersi conto personalmente delle "precarie condizioni di lavoro in cui operano i colleghi in aeroporto", ha quindi scritto ai vertici di Toscana Aeroporti, lamentando come "l’attuale ubicazione ed articolazione della sede non sembrano essere adeguate alle esigenze di soccorso: è rimasta imprigionata all’interno dell’area air-side, fagocitata dalla logistica, soggetta ai servizi di gestione dell’aeroporto".

"Anche i progetti di investimento del nuovo master plan presentato recentemente - continuano Cgil, Cisl, Conapo e Usb - prevedono il raddoppio delle superfici, ben 23 Gate, ma nessuna novità sul fronte della sicurezza. Eppure dell’efficacia, dell’efficienza e della manutenzione delle strutture presenti in aeroporto (anche quelle destinate a garantire la sicurezza di passeggeri e operatori) dovrebbe farsi carico la società che gestisce lo scalo. Anche perché una parte del costo del biglietto aereo è destinata proprio a questo scopo".

"La questione della sicurezza relativa alla adeguata collocazione della sede dei Vigili del Fuoco all’interno dell’aeroporto Galilei - concludono i sindacati - non è più derogabile. La situazione va definita quanto prima per garantire una adeguata sicurezza ai passeggeri e cittadini dello scalo Pisano. Non intendiamo rimanere conniventi di una possibile sottovalutazione dei parametri di rischio che le attuali condizioni determinano".