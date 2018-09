Internet e tecnologia: dal Cnr di Pisa il nuovo protocollo più sicuro per i server Dns

Registro .it, anagrafe italiana dei nomi a dominio .it, con sede presso l’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, dà il via al Dnssec (Domain Name System SECurity Extensions), il nuovo protocollo di sicurezza dei server Dns (sistema dei nomi a dominio) necessario per la navigazione internet.

Il protocollo di sicurezza è stato implementato attraverso l’impiego di firme digitali e di tecniche di crittografia a chiave pubblica per l’autenticazione delle risposte alle interrogazioni inviate dagli utenti, il nuovo protocollo sarà in grado di garantire più elevati standard di sicurezza e ridurre drasticamente la vulnerabilità in rete a determinati tipi di attacchi come il phishing e poisoning.

"Il Dnssec - ha commentato Domenico Laforenza, Direttore Iit-Cnr e responsabile di Registro .it - è frutto di un lungo percorso avviato nel 2014 con una collaborazione con il Registro svedese, primo in Europa ad adottare questo protocollo, per consolidare le conoscenze tecnologiche e infrastrutturali già in parte presenti nel Registro .it relativamente alla sua gestione e utilizzo come il nostro '.it'. Il progetto è poi proseguito nel 2016 con la costituzione di un gruppo di lavoro misto con i Registrar, società che forniscono servizi in internet, accreditate presso di noi, al fine di realizzare un sistema che tenesse conto delle loro necessità specifiche e delle loro esigenze operative. Dopo una prima fase sperimentale avviata nello stesso anno oggi finalmente siamo felici di raccogliere i risultati concreti prodotti da un intero ecosistema".

"Non vediamo l’ora - ha concluso il primo tecnologo dello Iit-Cnt Maurizio Martinelli - di poter applicare questa tecnologia agli oltre 190mila server Dns italiani. Ancor più per il fatto che la abbiamo sviluppata internamente con i nostri tecnici: un grande traguardo sia per Registro .it che per lo Iit-Cnr e che rende più sicura la rete". A guidare la classifica con Dnssec troviamo i Paesi Bassi con il dominio '.nl' e oltre 3 milioni di Dns abilitati. Altri Paesi virtuosi sono la Norvegia (.no) con oltre 430mila, il Belgio (.be) con circa 165mila e l’Ungheria (.hu) con oltre 140mila. Ma si tratta ancora di eccezioni: in media il numero dei Dns abilitati al protocollo Dnssec a livello internazionale non supera ancora il 10% del totale dei domini registrati.