Un osservatorio per contrastare i fenomeni di stampo neofascista

Un protocollo per realizzare un fronte comune antifascista. E' quello che dovrebbe essere sottoscritto nelle prossime settimane da varie realtà civiche, associative, sindacali e politiche della provincia di Pisa. L'idea è stata promossa dal sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, e da quello di Pontedera, Simone Millozzi, su sollecitazione dell'Anpi e in seguito ai diversi fatti di stampo xenofobo e razzista che si sono verificati negli ultimi mesi a livello nazionale. Nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti si è riunito un tavolo di lavoro sul tema in cui è stata elaborata una bozza dell'intesa.

Cosa prevede il protocollo

L'aspetto centrale dell'intesa è quello di istituire uno o più osservatori per contrastare i fenomeni di stampo neofascista. L'osservatorio avrà il compito di monitorare i comportamenti xenofobi e razzisti, individuare eventuali reati e denunciarli poi alla Magistratura. Altro punto chiave è l'organizzazione di "una grande manifestazione di massa di risposta al dilagare del fenomeno neofascista". Il protocollo impegna inoltre i soggetti firmatari a: esigere dalle Autorità preposte un rafforzamento dell'impegno nella prevenzione e nella repressione del fenomeno; approfondire la conoscenza e la diffusione del fenomeno neofascista sul territorio provinciale ad iniziare dalla scuola; chiedere alle Istituzioni locali un rafforzamento dell'impegno per intervenire sul disagio sociale, economico, nonché sulle legittime preoccupazioni dei cittadini che alimentano l'odio e l'intolleranza che forze di estrema destra stanno spargendo; promuovere una campagna di informazione e di conoscenza sui rischi che sta correndo la nostra democrazia; sostenere le iniziative finalizzate alla formazione storica, negli Istituti scolastici, sui temi della dittatura fascista, della Resistenza, dei valori e dei principi della Costituzione.

I soggetti coinvolti

Questi i soggetti che, oltre all'Anpi e ai due sindaci di Pisa e di Pontedera, hanno già accolto la proposta: i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil; il presidente dell'Acli della provincia di Pisa; i presidenti dei comitati Arci di Pisa, della Valdera e del Valdarno Inferiore; il presidente del comitato Uisp di Pisa; il presidente provinciale dell'Aned. Tra le associazioni studentesche: Sinistra Per, Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi.