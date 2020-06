Farmacie sicure: rinnovato il protocollo tra Prefettura di Pisa e Federfarma

Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, e il Presidente di Federfarma Pisa, Riccardo Froli, hanno sottoscritto venerdì 26 giugno in Prefettura il rinnovo del Protocollo sul video allarme antirapina, assieme ai responsabili provinciali delle Forze di Polizia. Il documento richiama il Protocollo quadro fra il Ministero dell’interno e la Federazione Federfarma, prevedendo, in particolare, il rafforzamento del livello di protezione delle farmacie attraverso la diffusione e lo sviluppo operativo dei sistemi di video allarme antirapina e la loro diretta interazione con le sale e le centrali operative delle Forze di Polizia dislocate sul territorio.

"Il rinnovo di questo accordo - ha osservato il Prefetto Castaldo - conferma come la collaborazione e le sinergie tra istituzioni e operatori locali sia importante per garantire migliori condizioni di sicurezza, a tutela sia degli utenti che dei professionisti del servizio farmaceutico. L’installazione di nuovi dispositivi di video allarme antirapina e l'aggiornamento di quelli già esistenti consentirà di potenziare ulteriormente, sul territorio, le misure di prevenzione già in atto".

Il Prefetto Castaldo ha colto l’occasione per rinnovare il ringraziamento ai farmacisti che in questi mesi hanno svolto, con generosa abnegazione, il proprio lavoro e contribuito, con coraggio, a contrastare la diffusione del virus Covid 19, sovente ponendosi a rischio.