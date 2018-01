Pub e birrerie e Pisa: cinque locali dove potersi gustare una pinta

"Andiamo a farci una birra?" Chi sà quante volte, nella vita, vi siete sentiti fare questa domanda da amici o colleghi. Non importa quale stagione sia, inverno o estate, una birra, infatti, non si rifiuta mai. Specie poi se artigianale e di alta qualità. "Va bene, ma dove andiamo?" è di solito la risposta più comune a questo interrogativo. Lungo scambio di battute (o di messaggi) per scegliere dove è meglio bere, chi serve quel determinato birrificio e... La serata è organizzata! Ecco cinque locali del centro città dove è possibile trascorrere una serata rilassante e rinfrescante, accompagnati da un buon boccale di birra.