Pubblica Assistenza: tre auto in comodato d'uso per i servizi di spesa e farmaci a domicilio

Tre auto, già operative, a disposizione dei volontari della Pubblica Assistenza di Pisa per effettuare i servizi di spesa e farmaci a domicilio. L'iniziativa è resa possibile grazie a un accordo tra Anpas Nazionale e Leasys Rent, azienda di noleggio automezzi di FCA Bank. Le tre auto Fiat, una Tipo, una 500L Cross e una Panda, in comodato d’uso gratuito per 30 giorni, andranno a sommarsi ai mezzi a disposizione dell’associazione per far fronte a tutte le richieste di aiuto che pervengono attraverso i canali istituzionali aperti dai comuni in cui operiamo: Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano. Il progetto, esteso a livello nazionale vede impiegate in totale 130 auto del gruppo FCA.

Per attivare i servizi di spesa e farmaci a domicilio è necessario contattare i seguenti recapiti:

Comune di Pisa: 800-086540 attivo dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Comune di San Giuliano Terme: 050 819299, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Comune di Vecchiano: 3351326181 attivo dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 17.00.