Pubblica Assistenza Pisa: il nuovo presidente è Alessandro Betti

Alessandro Betti è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza S.R. di Pisa e succede a Daniele Vannozzi che dopo due mandati ha lasciato la carica. L’elezione è avvenuta ieri da parte dei consiglieri che erano stati eletti nei mesi scorsi, praticamente poco prima del lockdown.

Betti, vicepresidente uscente, avrà al suo fianco nella carica da lui ricoperta nel precedente mandato l’ex sindaco di Vecchiano Giancarlo Lunardi.

Questi i consiglieri che erano stati eletti e che quindi, di fatto, erano tutti candidati alla massima carica: Giancarlo Lunardi, Alessandro Betti, Angela Nobile, Matteo Perozzo, Maurizio Roselli, Franco Biasci, Anna Rosa Gini, Franco Castellani e Alessandro Benini.

Il consiglio è completato per statuto dai coordinatori di sezione anche loro eletti: Giovanni Macelloni (sezione di Riglione), Leonardo Ulivieri (Lungarno), Giacomo Pellegrini (Asciano), Roberto Ghelardi (San Giuliano Terme), Cinzia Di Lisi (Gello), Marco Giordani ( Pontasserchio ), Mario Lenzoni (Arena Metato) e Gabriele Della Bartola ( Migliarino).

Il collegio dei Probiviri è infine composto dalla presidente Giuseppina Lotti, Nilo Carpita e Mario Prosperi.

Il consiglio direttivo che ha provveduto all’elezione dei nuovi vertici si è svolto in videoconferenza alla presenza del presidente di commissione Mauro Cantini al quale l’associazione ha rivolto un grande ringraziamento per il lavoro svolto e portato a conclusione.

I quattro anni di mandato che il nuovo presidente avrà davanti vedono una Pubblica Assistenza in salute con 11.500 soci, 9 sedi distribuite nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e oltre 600 volontari impegnati nelle varie attività. Volontari in prima linea in questi mesi di emergenza grazie anche alla nuova barella a biocontenimento acquistata grazie alle donazioni.