'Puliamo il mondo': volontari per la pulizia della golena d’Arno

Il Comune di Pisa aderisce alla prossima edizione di 'Puliamo il mondo', l’iniziativa di Legambiente in programma il prossimo fine settimana in tutta Italia. Domenica 22 settembre, a partire dalle ore 9.30, appuntamento in zona Lilli, sul viale delle Piagge, con i volontari che potranno dare una mano per la pulizia straordinaria della golena d’Arno. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti di protezione e sacchetti per la raccolta fino esaurimento.

"Si tratta di un punto particolarmente sensibile - spiega l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - e interessato dalle correnti dell’Arno che vi depositano rifiuti e materiale vario. Pertanto con questa giornata vogliamo riuscire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tenere pulite non solo le nostre coste e il territorio ma anche il fiume che è il cuore della nostra città".

'Puliamo il Mondo' è l’edizione italiana di 'Clean Up the World', il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia.