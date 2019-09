Vicopisano: alunni delle elementari ripuliscono aree pubbliche insieme a sindaco e assessori

La mattina di venerdì 20 settembre un gruppo di bambini e bambine, con l'inconfondibile 'gilet' giallo di Legambiente Onlus hanno pulito, insieme al sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, all'assessore all'Ambiente Fabiola Franchi e all'assessore al Ciclo dei Rifiuti, Juri Filippi alcune aree del Comune, ed in particolare: la zona intorno alla scuola, alla palestra e al campo sportivo, la pista ciclabile di Viale Diaz fino a Piazza Cavalca, a San Giovanni alla Vena, via dei Due Ponti, via Roma, altri spazi pubblici e Piazza della Repubblica. Pulizie anche a Uliveto Terme dove è stata ripulita Corte dell'Aione e tutta la ciclabile fino a Caprona.

"Ringrazio gli insegnanti, i bambini e le bambine, la scuola, i nostri cantonieri e la struttura - dice il sindaco Ferrucci - oltreché gli amministratori per questa nuova, bella giornata di pulizia. Rispetto ai primi anni c'è un maggiore coinvolgimento e ci sono sempre più attenzione e più consapevolezza da parte dei bambini".

"E' davvero bello cogliere una tale coscienza e un tale impegno ambientale nei più piccoli. Ricordo poi - aggiunge l'assessore Filippi - che 'Puliamo il mondo', nel nostro territorio, continua periodicamente con le varie uscite di noi amministratori, dei volontari e delle volontarie delle associazioni e delle persone che si offrono spontaneamente di pulire negli spazi pubblici che necessitano di pulizia e maggior decoro, anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini".

Per unirsi alle prossime uscite di pulizia è possibile dare la propria disponibilità scrivendo all'Ufficio Comunicazione: comunicazione@comune.vicopisano.pi.it che metterà in contatto gli aspiranti volontari e volontarie con le associazioni che organizzano le uscite, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente del Comune.