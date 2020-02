'Puliamo la scuola': volontari in azione alla 'Marconi' di Coltano

La Proloco di Coltano ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Pis, l'evento 'Puliamo la scuola'. L’iniziativa prevede un’intera giornata alla pulizia interna della ex scuola elementare 'Guglielmo Marconi', manufatto di proprietà del comune ed oramai in disuso da molti anni.

Un gruppo di volontari si ritroverà sabato 29 alle ore 9 per pulire l’edificio di tutto quello che vi è stato abbandonato in passato. L’iniziativa ha come primario scopo quello di accendere l’attenzione su un manufatto, la scuola appunto, che è stata inserita nel programma 'Borgo di Coltano - tesoro di Pisa', per il quale l'associazione auspica che il Comune "trovi le risorse e le modalità per trasformarlo in un centro polifunzionale a servizio del borgo, come da impegno preso da tutti i candidati sindaci alle precedenti elezioni, che avallarono tale progetto di cui tutti, in fiduciosa attesa, aspettiamo un seguito".