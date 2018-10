Pontedera: i militanti di CasaPound con guanti e sacconi puliscono l'argine dell'Era

Intervento di pulizia ieri mattina, domenica 14 ottobre, da parte dei militanti di CasaPound Italia presso la scalinata della Madonnina che porta lungo l'argine dell'Era, a Pontedera. Gli attivisti si sono muniti di guanti e sacconi per eliminare i rifiuti presenti.

"Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo lo stato di degrado ambientale del luogo abbiamo deciso di intervenire non solo attraverso le parole ma anche e soprattutto con i fatti - afferma il movimento - il livello di sporcizia che abbiamo trovato è inqualificabile: spazzatura varia, bottiglie di vetro, perfino tre siringhe”.

“La pulizia ha un duplice scopo: riportare a uno stato di decenza questa parte di argine e denunciare i mancati interventi dell'amministrazione comunale per tenere pulito. Siamo fermamente intenzionati a lavorare in ogni singola frazione dove il nostro intervento venga richiesto, sia con azioni pratiche, sia con interventi di diversa natura. Questa azione non finisce qua, vigileremo affinchè la situazione non precipiti nuovamente in uno stato di degrado vergognoso" concludono da CasaPound.