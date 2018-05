Ex scuola Favilla a Titignano: rimossi i rifiuti e la struttura abusiva

Operazione di pulizia e ripristino del decoro condotta stamattina, 4 maggio, dal Comune di Cascina e da Geofor. Gli addetti del Comune e dell'azienda hanno ripulito dai rifiuti e dalle strutture abusive il giardino della ex scuola Favilla, in via Tosco Romagnola a Titignano.

Qui erano presenti, da diversi anni, una roulotte e una casina di legno adibita a toilette con tanto di allaccio alla fognatura. Negli ultimi mesi accanto alle due strutture è stata scaricata una grande quantità di rifiuti di ogni genere: vecchi mobili, plastica, assi di legno, sacchi della spazzatura, teloni, ingombranti e vecchi giocattoli.



Oggi il Comune e Geofor sono intervenuti trasportando via tutti i rifiuti e la casina, mentre la roulotte era già stata spostata nei giorni scorsi. "Abbiamo restituito decoro e pulizia a quest'area - dice Luciano Del Seppia, assessore all'Ambiente - ponendo fine ad una situazione che si trascinava da anni e che negli ultimi tempi era diventata critica, con le strutture abusive che venivano usate anche da alcuni sbandati".



L'intervento si concluderà a breve con la pulizia dell'area anche dai rifiuti che devono essere smaltiti da ditte specializzate, come alcune vernici, e con il taglio dell'allaccio alla fognatura.