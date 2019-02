Vicopisano: torna vivibile la golena d'Arno a San Giovanni alla Vena

L'amministrazione comunale di Vicopisano ha organizzato per venerdì 8 febbraio alle 15.30 una semplice iniziativa di inaugurazione del tratto di Golena d'Arno a San Giovanni alla Vena a seguito del taglio dell'erba e degli arbusti e l'accurata pulizia da parte del Consorzio 4 Basso Valdarno che ha restituito ai sangiovannesi, alla comunità e ai visitatori una parte molto bella di territorio, da poter vivere in molti modi.

“L'intervento del Consorzio è stato fortemente voluto dal vicesindaco Matteo Ferrucci - spiega il sindaco Juri Taglioli - anche in ottica di recupero del territorio per la cittadinanza e in chiave turistica e ci permetterà di avere a disposizione una zona che prima non poteva essere vissuta. Tutto è nato nell'ambito del percorso partecipativo Bene (in) Comune durante il quale sono state espresse richieste, da molti cittadini sangiovannesi, di poter finalmente rivedere l'Arno”.

“Se ci fossero le possibilità, logistiche, tecniche e burocratiche - aggiunge Ferrucci - sarebbe bello anche creare qualcosa in quest'area lungofiume, i progetti in mente sono tanti: un percorso vita, con possibilità di fare anche ginnastica dolce e passeggiate, uno spazio attrezzato per i picnic, dedicato alle famiglie, cose da valutare attentamente. Già adesso alcuni cittadini iniziano a riappropriarsi spontaneamente di questo spazio, ma è solo un inizio, vedremo come organizzarlo al meglio per renderlo quanto più fruibile possibile per le varie esigenze di sport e tempo libero all'aria aperta”.