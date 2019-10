Quanti rifiuti nel lago! Giornata di pulizie a Ponsacco

C'era davvero un po' di tutto nelle acque del Lago Cavo a Ponsacco, bonificato sabato 12 ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo, grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Cascina e Ponsacco con il supporto di personale specialistico speleo alpinistico fluviale SAF che, con apposite attrezzature, è riuscito a recuperare il materiale di varia natura sommerso nello specchio lacustre. L'operazione si è svolta grazie alla collaborazione con varie associazioni di volontariato, con Geofor e con il patrocinio del Comune.

In tutto sono state coinvolte 20 unità di Vigili del fuoco in un'operazione che sarà ripetuta anche in altre circostanze vista la disponibilità fornita del Comando del 115 di Pisa.