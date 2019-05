Parco di Cisanello: una giornata di pulizie con i volontari di Anpana

Domenica scorsa, 12 maggio, si è svolta una raccolta straordinaria di rifiuti organizzata dall’associazione 'Anpana' in collaborazione con l’Associazione Pisa ESN (International Exchange Erasmus Student Network), e aperta a tutta la cittadinanza. L'Anpana, che in molteplici occasioni opera sul territorio con varie ed importanti attività, questa volta aveva il doppio scopo di rendere un servizio visibile e tangibile alla città e far conoscere la propria associazione a giovani studenti universitari, italiani e stranieri, interessati a fare volontariato. Con questi obiettivi ha organizzato una pulizia straordinaria nell’area verde di fronte alla Esselunga, denominata 'Parco di Cisanello', una zona della città che gradualmente sta tornando a disposizione del quartiere.

Grazie alle numerose risposte dei giovani studenti che hanno partecipato all’evento, sono stati raccolti 600 kg di rifiuti di vario genere, abbandonati da tempo ed emersi dai primi lavori di ripristino dell’area verde. Il Comune di Pisa, sostenitore dell’iniziativa, ha contribuito mettendo a disposizione i dispositivi di protezione necessari per operare in sicurezza in queste occasioni. "Ringrazio l’associazione - ha detto l’assessore all’ambiente Filippo Bedini - per questa giornata di pulizia che ha saputo coinvolgere anche gli studenti presenti nella nostra città, in una giornata di sensibilizzazione al tema del volontariato e della tutela ambientale del nostro territorio".

Chi volesse iniziare a fare esperienze di volontariato sui temi ambientali e di protezione degli animali con 'Anpana' può scrivere a pisa@anpana.toscana.it o contattare il 347/7687762.