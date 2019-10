Calcinaia, rifiuti abbandonati in via Valdinievole: zona ripulita

Sono stati rimossi i rifiuti lungo tutta via Valdinievole e all’altezza dell’allacciante Usciana, nel comune di Calcinaia. Nei giorni scorsi era pervenuta una segnalazione in Comune di un cittadino che transitava in quella zona e ha avuto la prontezza di avvertire immediatamente l’ente.

Da quel momento gli uffici comunali si sono adoperati per sistemare il più velocemente possibile la situazione. La Polizia Municipale ha svolto i suoi sopralluoghi per risalire all’autore del gesto, o meglio, all’azienda che ha avuto l’avventatezza di compierlo.

Quindi è stato richiesto un preventivo per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Questa mattina l’area oggetto di segnalazioni è stata completamente ripulita. Un lavoro certosino che è proseguito lungo tutta la via Valdinievole.

"E’ bene rimarcare - sottolineano dal palazzo comunale - che chi abbandona rifiuti può andare incontro a sanzioni molto salate oltre che a denunce penali a seconda della quantità di rifiuti abbandonati. Vale anche la pena evidenziare che i costi della ripulitura e dello smaltimento incidono sulle casse comunali e quindi su quelle di tutti i cittadini, compresi coloro che abbandonano questi materiali. Per tutti questi motivi l’amministrazione comunale invita i cittadini che sono testimoni di gesti incivili come l’abbandono di rifiuti, di segnalarli immediatamente alla Polizia Locale o direttamente all’Ufficio Ambiente del Comune".