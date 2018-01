Marina di Pisa: torna 'Puliamo il mare d'inverno con sciarpa e rastrello' sulle spiagge di ghiaia

Dalle 15 alle 17 di domenica 28 gennaio si terrà a Marina di Pisa la seconda edizione di 'Puliamo il mare d'inverno con sciarpa e rastrello', iniziativa portata avanti da una decina d'anni a livello nazionale dall'associazione 'Fare Verde' e promossa anche sul litorale pisano da Noi Adesso Pisa. L'appuntamento è in Piazza Gorgona, per poi procedere verso sud nella pulizia delle spiagge di ghiaia.

"Ci saranno iniziative in tutta Italia il 28 gennaio - ha spiegato in conferenza stampa il presidente locale di 'Fare Verde' Daniele Bianchi - raccoglieremo i rifiuti che si trovano sulle spiagge, soprattutto plastica. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza della cura ambientale, al contempo spigendo per l'uso di materiali riutilizzabili come il vetro. La scorsa edizione fu un successo, raccogliemmo circa 15 sacchi grandi di materiali".

"Abbiamo aderito anche quest'anno - ha detto il consigliere comunale Nap Maurizio Nerini - perché intanto l'ambiente non ha colore politico: è importante intervenire come si può, soprattutto se si tratta del luogo in cui viviamo. Sarà un modo anche di fare comunità: l'anno scorso tante persone, che ci hanno visto all'opera, hanno voluto partecipare sul momento per dare il loro contributo. L'invito ad esserci è aperto a tutti". "La lotta all'inquinamento e la promozione della salute dei cittadini - ha aggiunto il coordinatore di Nap Leonardo Sbrana - sono la priorità per una lista civica come la nostra". "Partecipiamo convinti come l'anno scorso - ha detto il vicepresidente del circolo Acli Don Bosco Hansjorg Janett - aderiamo per pulire il nostro 'sotto casa' in questa manifestazione apolitica".