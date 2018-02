Castelfranco di Sotto: entra a regime la pulizia di vicoli e chiassi

Entra regime la pulizia dei vicoli nel centro storico di Castelfranco di Sotto. Un'iniziativa che nei mesi scorsi era stata messa in atto dall'amministrazione comunale solo in maniera sperimentale, avendo però un ottimo riscontro da parte da parte di cittadini e negozianti. Per questo motivo il comune ha elaborato un calendario di 20 pulizie nel corso dell’anno 2018, con un’intensificazione nei mesi estivi. L’obiettivo di questa attività straordinaria è riuscire a pulire, all’interno del centro storico, alcuni tratti di strada difficili da raggiungere con i sistemi di pulizia ordinaria con spazzatrice.

La prima delle operazioni di igienificazione in programma è avvenuta oggi, mercoledì 14 febbraio, nelle prime ore della mattina. Le operazioni di pulizia, finanziate dal comune con una spesa di 10mila euro e realizzate con la collaborazione di Geofor, prevedono lo spazzamento a mano e idropulitrice con getto d’acqua, cui vengono aggiunti prodotti igienificanti profumati. Un tipo di intervento che garantisce una maggior igiene nelle zone dove spesso si accumulano penne e guano di piccione oltre ad altra sporcizia. Nei chiassi (passaggi coperti che collegano strade o piazze interne al paese) non piove nemmeno, quindi serve necessariamente un intervento mirato per pulirli a fondo.

"Il servizio sperimentale avviato a novembre dello scorso anno ha dato ottimi risultati - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’Ambiente, Federico Grossi - accogliendo anche l’apprezzamento di molti commercianti e residenti che già da tempo desiderano poter avere vicino alle proprie abitazioni e attività spazi più decorosi. La decisione di investire in questa attività rappresenta un percorso partecipato con la cittadinanza che migliorerà il decoro del paese e potrà giovare al benessere dei suoi abitanti e di chi ci lavora ogni giorno. Questo intervento ha l'obiettivo di migliorare la pulizia del centro storico grazie a un nuovo servizio che si aggiunge a quello di spazzamento stradale svolto regolarmente fino ad oggi e che continuerà come di consueto".

