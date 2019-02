Ubriaco e drogato minaccia con un coltello i Carabinieri: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, 8 febbraio, i Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno arrestato per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale un senegalese di 45 anni. I militari sono intervenuti in un condomino di via Mazzini, dove lo straniero aveva occupato una cantina, sorprendendolo in evidente stato di ubriachezza tale da creare disturbo e allarme ai residenti dello stabile. Alla vista dei Carabinieri l'uomo ha afferrato un grosso coltello puntandolo contro i militari, con questi ultimi che lo hanno però prontamente bloccato.

Nel tentativo di disarmarlo, uno dei due Carabinieri ha riportato una lieve lesione alla mano destra. L’uomo, bloccato e tratto in arresto, è stato trasportato presso l’Ospedale di Empoli, dove è stato curato per intossicazione da alcol e cannabinoidi per poi essere dimesso. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto al Don Bosco di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.