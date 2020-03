Coronavirus in Toscana: in quarantena chi arrriva da zone rosse

Quarantena obbligatoria per chi arriva in Toscana dalle zone rosse. E' questo in estrema sintesi il contenuto di un'ordinanza cui sta lavorando la Regione e che il presidente Rossi firmerà nelle prossime ore, e che sarà pubblicata non appena perfezionata. La misura riprende quanto previsto dal nuovo decreto governativo firmato dal premier Conte in nottata.

Le aree classificate come più a rischio sono: la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Chiunque provenga da queste zone quindi da oggi in poi, o vi sia entrato negli ultimi 14 giorni, deve mettersi in autoisolamento ed informare le autorità sanitarie.

Intanto il giovane calciatore positivo al Coronaviurs in Toscana risulta oggi il primo definitivamente guarito: "Da giorni - informa il presidente della Regione Enrico Rossi - non ha più sintomi e dal punto di vista virale è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo. Ringrazio il personale sanitario per il lavoro competente e infaticabile che ha reso possibile raggiungere, in breve tempo, questo importante risultato".