Coronavirus: quarantena precauzionale per due persone a Vicopisano

Nuova ordinanza di quarantena nel pisano. A firmarla è stato il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci per un nucleo familiare di due persone che risiede nel Comune. "Il provvedimento - spiega - è stato preso a mero scopo di prevenzione, viste le normative vigenti. I due cittadini risultano essere stati a contatto con un caso confermato di malattia infettiva da nuovo Coronavirus".

Prevista quindi la ormai consueta sorveglianza attiva nella loro residenza, fino al quattordicesimo giorno da quello del contatto stretto. La sorveglianza viene costantemente svolta dal personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest. L'ordinanza è stata notificata in data odierna, 3 marzo, dalla Polizia Municipale agli interessati e prevede anche, da parte dalle forze dell'ordine, il controllo affinché venga rispettata, con eventuali sanzioni penali qualora venisse disattesa.

"Ci tengo a precisare - dice il sindaco - che attualmente non c'è il Coronavirus nel nostro Comune e che non c'è alcun motivo di allarme. Le persone sottoposte alla misura stanno bene e il loro isolamento domiciliare è attuato appunto unicamente come garanzia di prevenzione".

In caso di febbre o sintomi influenzali, senza rientrare in nessuna casistica, provenire da aree geografiche dove la diffusione del virus è significativa o essere stati a stretto contatto con casi di contagio confermato, si raccomanda, sempre in base alle ordinanze e prescrizioni citate, di rivolgersi al proprio medico curante o al pediatra di libera scelta che valuteranno quale terapia adottare ed eventuali misure da prendere.

"L'Amministrazione continua, in stretta e assidua collaborazione con gli enti menzionati, a monitorare sia questa particolare situazione che quella più generale riguardante il Coronavirus e a fornire prontamente comunicazioni utili alla cittadinanza. Invito di nuovo a non diffondere allarmismi, panico e notizie e/o dati non provenienti da fonti ufficiali e verificate e a seguire le indicazioni fornite. Grazie per l'attenzione e per la collaborazione che avete assicurato finora, in questi momenti si vede ancora di più il valore di una comunità", ha concluso Ferrucci.