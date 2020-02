Quattro studenti dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance conseguono l’attestato di soccorritore di II livello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

All’interno del progetto SEI (Scuola E Impresa) i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno potuto fare molte attività legate al mondo civile e a quello del lavoro; una delle esperienze che racchiudono entrambi questi aspetti è quella legata alle Misericordie del territorio grazie alle quali i ragazzi possono fare un percorso di formazione che molto si avvicina al quello del Primo Soccorso. Spesso i docenti auspicano che questi rapporti con il mondo del volontariato possano proseguire anche all’esterno del progetto e spesso accade; in particolare quattro studenti di V: Matteo Gabellieri, Eva Agaci, Jugherta Agaci e Nicole del Colombo, hanno iniziato a prestare servizio di volontariato presso la Misericordia di Saline e sabato 15 hanno conseguito il brevetto di soccorritore di secondo livello. L’attestato raggiunto dopo un percorso di formazione di 4 mesi sia teorico che pratico, prima per il primo livello e dopo per il secondo livello (con prove pratiche si SVT-Trauma e BLSD-Defribillatore). Tenuti dai due formatori della Misericordia di Saline, Beatrice Palazzolo e Davide Creatini, ha visto l’attiva partecipazione della Dott.ssa Lucia Brogi (direttrice del corso), della Dott.ssa Antonella Pasquinucci (medico 118), di Benedetto Deri (delegato della Federazione Regionale Misericordie) e del Dott. Giorgio Ghionzoli (governatore della Misericordia).