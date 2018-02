Condannato a otto anni per stupro: querela a chi commentò la sentenza sul web

Un caso che dà la prova della forza (e della pericolosità spesso non avvertita) della rete, divenuta ormai parte della nostra realtà. Uno dei due imputati nel processo riguardante una violenza sessuale ai danni di una coetanea ha querelato per diffamazione chi, sotto l'articolo dell'edizione on line del quotidiano Il Tirreno (che riporta la notizia), aveva espresso gioia e soddisfazione per la condanna a 8 anni di reclusione.

La vicenda risale al luglio 2014. Due ragazzi ventenni Mattia Rizza e Edoardo Nieri avrebbero abusato di una loro coetanea nel corso di una serata in una villa a Santa Maria a Monte, di proprietà del nonno di uno dei due. La giovane sarebbe stata drogata con il Ghb prima della violenza.



Nel luglio 2016 arriva la sentenza di condanna davanti al Tribunale di Pisa. Immediata la reazione degli utenti della rete che si lasciarono sfuggire qualche commento giudicato offensivo da uno dei due imputati, Mattia Rizza. Da qui la querela. Sono almeno sette i commenti finite nel mirino, tra cui, come riporta sempre Il Tirreno, anche un semplice 'mi piace'.

La Procura ha chiesto l'archiviazione, ma l'avvocato che assiste Rizza si è opposto e ora spetterà al gip la decisione finale.