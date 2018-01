Polizia: il nuovo questore Rossi si presenta alla città

Si è ufficialmente insediato all'ombra della Torre il nuovo questore Paolo Rossi, che prende il posto di Alberto Francini trasferito a Catania. Rossi, 58 anni, livornese doc, da 36 anni in Polizia, arriva a Pisa dopo due anni trascorsi alla guida della Questura di Prato. Laureato in Giurisprudenza all'Università pisana, ha prestato servizio nella Polaria all'aeroporto 'Galilei', a Genova come ispettore della Digos, prima di una lunga carriera proprio nella sua città, a Livorno, come capo della Squadra Mobile fino a diventare vicario del questore. Promosso dirigente superiore nel 2015, è stato poi assegnato all’ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. Nel gennaio 2016 la promozione a questore con la nomina a Prato e a dicembre 2017 la promozione a dirigente generale, con l'assegnazione alla Questura di Pisa.

"Pensavo che sarei rimasto a Prato per un periodo più lungo, ma essere spostato in una città come Pisa è un grande riconoscimento per me e per il lavoro svolto con tutti i colleghi e per questo ringrazio il Dipartimento per questo incarico - ha sottolineato il neo questore Rossi che questa mattina, 8 gennaio, negli uffici di via Lalli ha incontrato la stampa - Pisa è una città importante, ma anche impegnativa e con molte problematiche e voglio sottolineare il mio impegno e quello di tutta la squadra per cercare di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica".



Tre figli, una ragazza che studia proprio a Pisa, l'altra che sbarcherà all'Università pisana l'anno prossimo e il terzo figlio in forze all'Accademia Navale labronica, Rossi con la nomina a questore di Pisa può avvicinarsi ancora di più alla sua famiglia. "Ho trovato tanti colleghi che già conoscevo qui ed ho avuto un'ottima impressione di tutto l'ambiente", insomma, per dirla in parole povere, "mi sembra che non debba insegnare niente a nessuno". Il dottor Rossi, che nel presentarsi ai giornalisti ha accennato anche simpaticamente a quel sogno rimasto nel cassetto di diventare un giocatore di basket (e la sua altezza dimostra i suoi trascorsi sotto canestro), ha già incontrato il prefetto e il sindaco. Con quest'ultimo in particolare si è soffermato, insieme anche al comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli, ad analizzare le problematiche della città. "Ho trovato un sindaco straordinario, molto attento alle criticità che sono soprattutto legate alla criminalità, ma anche alla percezione di insicurezza che hanno i cittadini - ha evidenziato il questore - dal canto nostro faremo tutto il possibile affinchè questa percezione diminuisca". Il sindaco Filippeschi ha garantito piena collaborazione istituzionale e ha espresso l’augurio di un buon lavoro a nome di tutta la città.



"Abusivismo, spaccio di droga, degrado urbano sono sicuramente le problematiche in cui concentreremo il nostro lavoro, ma non dobbiamo dimenticarci anche le componenti investigative di più ampio respiro" ha detto ancora il dottor Rossi che ha sottolineato a chiusura dell'incontro anche l'importanza della sicurezza partecipata. "Tutti contribuiscono alla sicurezza, noi come istituzioni, ma anche i cittadini, che devono essere d'aiuto segnalando alle forze dell'ordine: i cosiddetti mille occhi sulla città sottintendono proprio un contributo di tutti per vivere con maggiore tranquillità la quotidianità".