Polizia: insediato il nuovo vicario del Questore

Si è insediato oggi, 2 dicembre, il nuovo vicario del Questore della provincia di Pisa Giuseppe Simonelli, primo dirigente della Polizia di Stato proveniente dalla Questura di Forlì dove ricopriva analogo incarico.

56 anni di età, laureato in giurisprudenza alla Università 'La Sapienza' di Roma ha anche un master di II livello in 'Progettazione e direzione degli istituti e dei sistemi di formazione della Polizia di stato' conseguito alla Università Cattolica di Milano. Entrato in Polizia nel 1990 ha diretto uffici sia di specialità sia della Questura. Ha nel suo bagaglio varie pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con organismi Internazionali, tra cui Frontex. Ha diretto delicati servizi di ordine pubblico in tutta Italia e anche all’estero, dove ha partecipato come capo delegazione italiano nell’ambito di servizi di ordine e sicurezza .