Questura in Piazza Vittorio Emanuele: la soddisfazione del Silp Cgil

Questa decisione, nata da una iniziativa del SILP CGIL, permette finalmente di affrontare concretamente le tante problematiche di sicurezza e di spazi insufficienti che gravano sull'attuale struttura che ospita la Questura di Pisa.

Il SILP CGIL da anni si batte affinché si intervenga per superare le criticità di una struttura che vede uffici realizzati all'interno di una ex palestra dove il personale che vi lavora è esposto quotidianamente a rischi connessi alla sottovalutazione degli aspetti relativi alla sismica, alla termica ed all'acustica; degli archivi posti al primo piano della Questura sottovalutando gli aspetti connessi all'appesantimento dei solai; per non dimenticare la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare tutte le attività della Questura.

Il SILP CGIL, che per primo ha evidenziato il palazzo ex provincia come possibile sede per la Questura, oggi come in passato sarà in prima fila per far si che, una volta valutati tutti gli aspetti di fattibilità del progetto, si possa finalmente realizzare una nuova sede per la Polizia a Pisa e non si sprechi l'ennesima occasione di dare alle lavoratrici ed ai lavoratori della Polizia pisana un luogo di lavoro sicuro e più funzionale ed accessibile per le necessità di sicurezza dei cittadini.