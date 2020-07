Torna l'appuntamento con la raccolta alimentare della Caritas

Torna la raccolta alimentare per le famiglie più in difficoltà del territorio, aumentate ulteriormente per le conseguenze economiche e sociali della pandemia, promossa da Caritas diocesana di Pisa, Fondazione 'Il Cuore si scioglie' e sezione soci pisana e della Valdiserchio di Unicoop Firenze.

La raccolta si sarebbe dovuta svolgere sabato 28 marzo, ma fu annullata a causa del lockdown. Sarà riproposta sabato 4 luglio, necessariamente con meno punti vendita e volontari per evitare assembramenti e rispettare le regole del distanziamento. Due gli esercizi che coinvolgono direttamente la Caritas diocesana: il supermercato Coop di Cisanello, a Pisa, e quello di Vecchiano. In quest’ultimo saranno presenti i volontari della Caritas del vicariato della Val di Serchio.

I generi alimentari raccolti saranno destinati a sostenere la 'Cittadella della Solidarietà', l’Emporio che nel 2019 ha sostenuto circa 1.600 persone e alle tante situazioni di nuova povertà causate dall’impatto economico e sociale della pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mai come quest’anno la raccolta alimentare cade al momento giusto per continuare a sostenere le tante famiglie duramente provate dalla crisi conseguenza dell’emergenza sanitaria - spiega il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli - ogni donazione sarà, ovviamente, accolta e gradita, ma chiediamo soprattutto olia d’oliva e di semi, legumi, latte a lunga conservazione, pasta, riso, farina, biscotti, tonno e carne in scatola".