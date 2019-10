Sociale, una mano alle famiglie in difficoltà: torna la raccolta alimentare

Torna anche quest'anno la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà promossa dalla Caritas diocesana di Pisa e dalla sezione soci pisana e della Valdiserchio di Unicoop Firenze. L'appuntamento è per sabato 19 ottobre, ad appena 48 ore di distanza dalla Giornata Mondiale di Lotta alla Povertà in programma giovedì 17.

Tutti i volontari saranno chiaramente riconoscibili perché indosseranno la pettorina bianca di Unicoop Firenze con la scritta 'CondividiAmo' e i generi alimentari raccolti saranno destinati alla 'Cittadella della Solidarietà', il centro voluto dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nei locali della parrocchia del Cep un tempo occupati dal cinema '20+1'.

Nell’area pisana hanno aderito all’iniziativa tutti i punti vendita dei comuni di Pisa e Vecchiano (a Marina di Pisa la raccolta sarà curata dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano).