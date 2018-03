Raccolta alimentare della Pubblica Assistenza ad Arena Metato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono sempre di più le famiglie che non riescono a mettere a tavola i propri cari sul nostro territorio. Spesso nemmeno ci rendiamo conto di quanto queste situazioni di indigenza siano così vicine a noi. Per questo, da anni, la nostra Associazione si impegna nelle raccolte, nella conservazione del cibo in un apposito magazzino e della creazione dei pacchi alimentari da consegnare a chi ha difficoltà. Pertanto non rimanere indifferente, mentre fai la tua spesa, compra un pacco di pasta, di riso, un barattolo di pomodoro o qualsiasi altro bene a lunga conservazione. A volte bastano pochi centesimi per far la differenza per molti.

Appuntamento a sabato 17 marzo, presso la Coop di Arena Metato.