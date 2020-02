Raccolta differenziata: Comune di Pisa e Geofor cercano giovani per spot web e tv

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Geofor, sta lanciando una campagna di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti che sarà diffusa nella prossima primavera. Verranno realizzati 6 mini spot video da veicolare tramite i social media e le televisioni. La campagna prevalentemente incentrata sui giovani, in particolare sugli studenti universitari, vede anche il coinvolgimento dell’Università di Pisa.

In questi giorni, l’agenzia incaricata della realizzazione sta ricercando i possibili protagonisti e per mercoledì 4 marzo annuncia il casting rivolto a studenti e studentesse, sensibili ai temi ambientali che vogliano prestare il proprio volto per gli spot. I protagonisti dovranno dire una battuta in dialetto/accento di origini diverse, e per questo l’appello è rivolto a studenti universitari sia italiani che stranieri. La prestazione è a titolo gratuito.

Per quanti fossero interessati l’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo 2020 a partire dalle ore 9.30 presso l’Aula 'L1' al primo piano del Polo Piagge (via Matteotti, 11). Per maggiori informazioni si può scrivere a casting@autorivari.it.